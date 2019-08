De acordo com a Valentim de Carvalho, esta edição daquele que foi o primeiro livro infantil de Sophia de Mello Breyner (1919-2004), publicado em 1958, vai ser lançada na Festa do Livro, no Palácio de Belém.

Em 1961, a Valentim de Carvalho lançou a leitura dramatizada do original de "A Menina do Mar", encenada por Artur Ramos, com interpretações de Eunice Muñoz, Francisca Maria, António David e Luís Horta, e música de Fernando Lopes-Graça.

Este ano, no quadro das comemorações do centenário da escritora, a empresa irá disponibilizar uma edição inédita e única de “A Menina do Mar”, onde ao texto original (sob autorização da Porto Editora) acrescenta nova capa e ilustrações de Beatriz Bagulho, a reedição em CD da leitura de 1961, e o DVD do espetáculo gravado ao vivo no São Luiz Teatro Municipal em fevereiro deste ano, criado por Carla Galvão, Filipe Raposo e Beatriz Bagulho, com música criada por Raposo a partir de música de Bernardo Sassetti.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, escreve no prefácio da obra: "Diferentes leituras, diferentes gerações e diferentes métodos de revisitar um texto fundador, que está no mar com saudades da terra, na terra com saudades do mar. E que, por artes de fantasia, ou da poesia, faz do rapaz solitário e da menina órfã uma unidade anunciada, forte como um polvo, sábia como um caranguejo e feliz como um peixe".