É, por isso, uma peça sobre "a nossa incapacidade de lidar com os outros, com a ambição dos outros face à nossa própria ambição, e isso não é exclusivo da classe política, mas sim transversal à sociedade”, disse Luís Araújo, no final do ensaio de imprensa no teatro nacional do Porto.

E continuou: “Houve aqui um esforço de transpor isso para o bastidor do teatro, porque me apetecia fazer esse paralelo entre a política e a arte, porque não é assim tão diferente”.

Feita a partir da obra de William Shakespeare, numa coprodução do Ao Cabo Teatro com o São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa, e o TNSJ, “A tragédia de Júlio César” tem interpretação de Ana Brandão, Carolina Rocha, Diana Sá, João Castro, Jorge Mota, Luís Araújo, Maria Inês Peixoto, Miguel Damião, Nuno Preto, Pedro Almendra e Rafaela Sá.

O ator a quem cabe representar Júlio César, Jorge Mota, concordou com a análise feita pelo encenador, frisando que a “situação não é tão diferente do que acontece hoje”.