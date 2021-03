Segundo essa autarquia do distrito de Aveiro, o concerto de Emmy Curl passa assim para 22 de maio, o espetáculos de Eduardo Madeira para 5 de junho, a atuação de Bardino para 4 de setembro e a de El Diluvi para 24 de abril, sendo que a performance de Babel Bled se mantém, por enquanto, sem data definida.

Quanto aos bilhetes já adquiridos para os concertos suspensos, mantêm-se válidos para a sua nova calendarização. Quem preferir prescindir dos espetáculos pode solicitar a devolução do valor do ingresso ao Gabinete de Gestão e Animação dos Equipamentos Socioculturais, que funciona no Mercado Municipal de Oliveira de Azeméis, ou através dos contactos 256 682 408 e caracas@cm-oaz.pt.