Ágata juntou-se à girlband Doce depois da saída de Fátima Padinha do grupo - anteriormente, a cantora já tinha substituído Lena Coelho, durante a sua gravidez. Em entrevista à revista Nova Gente, a artista recordou a sua passagem pela banda portuguesa.

"Eu só tive uma picardia com a Laura Diogo. Ela era muito arrogante, tinha a mania que mandava, mas eu não gosto de comandantes", confessou Ágata à revista.

"Foi marcado um concerto para as Doce irem atuar aos Estados Unidos e elas foram só as três. Acho que disseram que eu não tinha conseguido tratar do visto, mas isso não era verdade. Eu não achei aquilo bem e fui falar com o Tozé Brito, que era o produtor da banda. Quando elas voltaram, tiveram de me dar parte do cachet", recordou a cantora.

À revista, Ágata confessou que apenas mantém contacto com Teresa Miguel. "É a única com quem falo. Gosto muito dela, é muito boa pessoa. Com as outras não estou chateada, mas acabamos por nos afastar", contou.