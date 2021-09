Luís Jardim esteve à conversa com com a revista Blitz no podcast "Posto Emissor". Na entrevista, o músico e antigo jurado de programas de talentos defendeu que, "em Portugal, temos meia dúzia de excelentes cantores e depois uma tralha de gente que não canta nada".

Nas redes sociais, Agir respondeu aos comentários do músico. "A audácia, a moral e a falta de noção entram num bar...", escreveu o cantor na sua conta no Instagram, depois de partilhar as polémicas declarações de Luís Jardim.

No Facebook, José Cid também criticou a entrevista de Luís Jardim, que revelou que não é fã dos Capitão Fausto.

"Luís Jardim afirma à Blitz que não gosta dos Capitão Fausto! Hum... Pois eu gosto muito! É fácil falar dos outros! Luís Jardim segue de perto e vive da criatividade dos outros e nada mais", começou por defender José Cid na sua conta no Facebook.

"Os Capitão Fausto arriscam, ousam, são jovens, criativos e nós, os mais crescidos, devemos apoiar, aconselhar e se possível ajudar. E não tentar destruir. A diferença toda está nos que vivem para a música como estes miúdos talentosos e os musicólogos que só julgam os outros (os Jardins e os Goberns deste mundo), que põe um ar sisudo para que ninguém duvide deles, mas que ficarão no anonimato como 'vampirozos' da arte dos 0utros", rematou.