Coproduzida pela Associação Renovar a Mouraria, que promove iniciativas comunitárias, e a cooperativa cultural Largo Residências, a 'performance' foi criada numa residência intensiva de cinco dias, realizada no início de abril, e é inspirada na "Enciclopédia dos Migrantes".

A "Enciclopédia dos Migrantes" é um projeto experimental artístico da iniciativa de Paloma Fernández Sobrino, que visa produzir uma enciclopédia reunindo 400 testemunhos de histórias de vida de migrantes, e partiu do bairro Blosne, em Rennes, França, para uma rede de oito cidades da costa atlântica da Europa, entre a Finisterra bretã e Gibraltar.

Com direção artística de Aldara Bizarro e direção musical de Pedro Salvador, o elenco de "Foguete de Emergência #6" é composto por António Vasconcelos (Angola), Abubacar Balde (Congo), Margarita Sharapova (Rússia), Rosi Ferh (Brasil), Sabee Shrestha (Nepal) e Yanick Matondo (Guiné-Bissau).

Com esta 'performance', a coreógrafa Aldara Bizarro pretende promover uma reflexão política e social sobre a situação dos migrantes na Europa, e também "despertar a atenção coletiva para valores como hospitalidade e empatia", segundo uma nota da produção sobre o novo trabalho da artista.

As apresentações realizam-se no sábado, na iniciativa "Dias da Liberdade da Junta de Freguesia de Arroios", no Mercado de Culturas, às 11h00, e, no domingo, no âmbito do Festival Política, no Cinema São Jorge, às 11h15, com entradas gratuitas, e lotação limitada, devido ao contexto da pandemia COVID-19.

"Foguete de Emergência" é um projeto europeu coordenado pela L'Âge de la Tortue, numa iniciativa da artista Paloma Fernández Sobrino, como parte do programa Erasmus+.

Iniciativa transnacional, tem desenvolvimento em Rennes (França), Barcelona (Espanha), Bruxelas (Bélgica), Istambul (Turquia), Lisboa (Portugal) e Milão (Itália), através dos parceiros L'Âge de la Tortue, Universidade Rennes 2, Effecto Larsen, Universidade Galatarasay, CIFAS, Ariadna, Renovar a Mouraria e Culture 21.