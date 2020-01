Alec Benjamin, o cantautor de Phoenix, Arizona, estreia-se em Portugal no NOS Alive, no dia 11 de julho . O músico vai subir ao Palco Sagres.

"Com artistas como Eminem, Paul Simon e John Mayer como influências, Alec Benjamin, que simplesmente se refere a si próprio como um 'narrador', criou um som pop lo-fi que já ganhou milhares de fãs, um pouco por todo o mundo", frisa a organização em comunicado.

Depois de lançar uma mixtape, “America”, em 2013, o músico gravou o seu single de estreia, “Paper Crown”, no dormitório da Universidade onde estudava. Seguiram-se uma série de canções, como “The Water Fountain”, “End of Summer” e “I Built a Friend”, o seu hit viral de 2017. Em 2018, com “Let Me Down Slowly”, o single do álbum de estreia “Narrated For You”, conseguiu mais de dois milhões de streams na primeira semana.

​Artistas confirmados: Alec Benjamin, Alt-j, Anderson .Paak & The Free Nationals, Angel Olsen, Billie Eilish, Black Pumas, Cage The Elephant, Caribou, Da Weasel, Faith No More, Finneas, Haim, Hobo Johnson and The Lovemakers, Inhaler, Kendrick Lamar, Khalid, Parcels, Parov Stelar, Taylor Swift, Tom Misch, Seasick Steve, The Lumineers, Two Door Cinema Club, Wolf Parade