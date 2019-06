Alex D'Alva Teixeira, vocalista do projeto D'Alva, assumiu publicamente, através de um texto partilhado nas redes sociais, que é homossexual. "Se dissesse que não pensei muito antes de fazer este post não estaria a ser sincero. E resolvi fazê-lo por isso mesmo: acima de tudo, para ser honesto comigo", começou por escrever.

"Ao longo da minha vida, fazer algo tão simples como pôr uma foto como esta na internet poderia ser sinónimo de perder o contacto e o relacionamento com algumas pessoas da minha família. Poderia também ser excluído da comunidade em que cresci, na qual afirmavam acreditar num amor incondicional, mas impondo em simultâneo condições para que pudesse ter esse mesmo amor, ou onde se ensinava que mentir era pecado, mas que na verdade preferiam que eu vivesse uma mentira", contou.

No texto, o artista sublinha que, "por ser músico", as coisas poderiam "ser mais fáceis para mim, visto ser uma profissão mais liberal". "Quem o disse, no entanto, nunca soube que uma editora afirmara já uma vez que só editaria a minha música se eu mantivesse este assunto em segredo", acrescentou.

"Apesar de tudo, admito também que, em algumas ocasiões, ainda hoje tenho receio de falar sobre a minha orientação sexual e afetiva, e em certos contextos chego mesmo a ter medo das consequências de partilhar a verdade sobre mim, mas sei também que ter coragem não se trata de ausência de medo, mas da capacidade de triunfar sobre ele, de o superarmos. Não pude escolher a minha orientação sexual, mas posso escolher aceitar-me e celebrar-me tal como sou, e hoje foi dia de 'botar a cara no sol'", sublinha.

"Por ser diferente já fui agredido física e verbalmente. Até escrever estas palavras, achava que não era corajoso (...) Felizmente, neste momento, estou rodeado de pessoas que me aceitam tal como sou e que nunca me excluirão por ser gay", frisou.

Leia o texto: