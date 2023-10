A autora de "Rosa, minha irmã Rosa" foi distinguida pelo seu "estilo pessoal que transcende gerações e culturas", assim como pela "grande qualidade literária e diversidade em sua obra", como se lê no comunicado hoje divulgado pela fundação iberoamericana dedicada à educação, e na página do prémio, na Internet.

Alice Vieira "constrói de forma verosímil personagens infantis e juvenis cativantes, com sentimentos profundos e complexos", acrescenta o júri, destacando a capacidade de a autora "perceber e interpretar o mundo interior de crianças e adolescentes", através de uma "observação apurada dos pormenores da vida quotidiana", e o modo como assim consegue "transformar uma história local em universal".

O júri do prémio foi constituído por Juana Inés Dehesa Christlieb, da Organização dos Estados Iberoamericanos (OEI), Freddy Gonçalves da Silva, do Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e no Caribe (CERLALC), Alicia Espinosa de los Monteros, pelo Conselho Internacional de Livros para Jovens (IBBY México), Rodrigo Morlesin, da secção mexicana da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), e por Teresa Tellechea Mora, em representação da Fundação SM.

A escritora portuguesa foi escolhida entre 14 finalistas. Este ano o prémio recebeu candidaturas de autores provenientes da Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, México, Portugal e Uruguai.

Alice Vieira é a primeira autora portuguesa distinguida pelo prémio que reconhece "a trajetória de escritores iberoamericanos" de literatura infantil e juvenil.

O Prémio Iberoamericano SM de Literatura Infantil e Juvenil, tem o valor de 30 mil dólares (cerca de 28 mil euros) e é atribuído pela Fundação SM em colaboração com a UNESCO, o IBBY, Centro Regional de Fomento do Livro na América Latina e no Caribe e a Organização dos Estados Iberoamericanos para a Educação Ciência e Cultura, com a colaboração da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México.

A entrega do prémio a Alice Vieira está marcada para o próximo dia 28 de novembro, durante a Feira de Guadalajara.