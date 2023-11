"All I Want For Christmas, A Cabaret" vai subir ao palco da Academia Almadense, em Almada, no dia 16 de dezembro. Já no Porto, o espetáculo criado por Emanuel Almeida vai estar em cena Teatro Sá da Bandeira, nos dias 22 e 23 de dezembro.

"Ao som dos maiores êxitos musicais natalícios de todos os tempos chega agora numa versão mais atual e sexy que nunca: 'All I Want For Christmas'. Este especial espetáculo de Natal é uma experiência única de artes cênicas em Portugal", frisa o comunicado,

Os bilhetes já se encontraram à venda nos locais habituais!

ALL I WANT FOR CHRISTMAS, A CABARET