“Com a celebração do centenário de Amália Rodrigues surgiram inúmeros convites para o regresso do projeto, contudo a pandemia veio adiar a oportunidade de voltar a ver estas canções em palco. Depois de quase uma década sem se apresentarem em solo nacional, chegou o momento de ser possível assistir de novo a este espetáculo que homenageia a maior diva do Fado”, refere a promotora dos espetáculos, marcados para 1 e 2 de abril na Culturgest, num comunicado hoje divulgado.

Nos concertos, além de Nuno Gonçalves, Sónia Tavares, Fernando Ribeiro e Paulo Praça, estarão também em palco o baterista Mário Barreiros, o guitarrista Israel Pereira, o baixista Carl Minneman e um coro com seis elementos.

O projeto Amália Hoje surgiu em 2009, ano em que se assinalou o 10.º aniversário da morte da fadista Amália Rodrigues, “após um convite da Valentim de Carvalho a Nuno Gonçalves, com o objetivo de reinterpretar algumas canções do vasto catálogo da ‘Diva do Fado’, tendo plena liberdade de escolha das composições, dos seus colaboradores, dos arranjos e toda a direção musical".

O projeto gravou um álbum, também intitulado “Amália Hoje”, editado em abril de 2009, composto por nove fados “imortalizados por Amália Rodrigues e reinterpretados com uma abordagem pop contemporânea”.