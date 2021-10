Ed Sheeran lançou esta sexta-feira, dia 29 de outubro, o álbum "=", a quarta parcela da série de discos de símbolos do cantor britânico. O disco já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

Segundo a Warner Music, "=" é o "trabalho mais elaborado e bem conseguido de Ed até ao momento". "A evolução de um artista que continua a trilhar novos caminhos. Um conjunto de faixas feitas ao longo de um período de quatro anos, após a era do álbum '÷' (Divide), tematicamente, '=' encontra Ed num período de balanço da sua vida e das pessoas que fazem parte dela", sublinha a editora.

O artista fala sobre amor em temas como "The Joker And The Queen", "First Times" e "2step", perda ("Visiting Hours"), resiliência ("Can’t Stop The Rain") e paternidade ("Sandman" e "Leave Your Life"), ao mesmo tempo aborda também a sua realidade e carreira ("Tides").

"Sonoramente, ‘=’ incorpora toda a versatilidade musical de Ed, abrangendo desde as suas típicas faixas à guitarra e baladas de classe mundial, passando por momentos de produção mais pesados e eufóricos, conforme apresentado na enfática faixa que assinalou o seu regresso e que também já se tornou num dos hits deste verão, ‘Bad Habits’", frisa a Warner Music.