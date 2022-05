Este é “um álbum que procura registar, como um documento fotográfico, o trabalho que o duo vem tecendo em palco nos últimos 20 anos”, segundo a mesma fonte.

As canções do novo trabalho foram tocadas e gravadas, “em jeito de desafio, em apenas três 'takes', ao longo de duas tardes escuras de outono”, resultando “um álbum caleidoscópico, algures entre o fado e a música tradicional, e que procura recriar a simbiose e intimidade do duo em concerto”, explica a Locomotiva Azul.

Entre as 14 canções que compõem o novo trabalho, contam-se vários inéditos e algumas reedições, como é o caso de “O Lenço da Carolina”, que fez parte originalmente, do “Alegria” (2013). A maioria dos temas é escrita por João Paulo Esteves da Silva, mas o disco conta também com os contributos de Manuela de Freitas e José Mário Branco, João Linhares Barbosa e Santos Moreira e Ricardo J. Dias.