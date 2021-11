O Hiii Illustration é uma competição internacional que acontece anualmente desde 2012, reconhecendo o trabalho de autores e ilustradores de todo o mundo com prémios sectoriais nas categorias de livro infantil, editorial, publicidade e obras não publicadas, e, acima deles, um Grande Prémio.

André Carrilho venceu o prémio na categoria de melhor livro infantil e ainda o Grande Prémio da oitava edição do Hiii Illustration com a obra "A menina com os olhos ocupados", lançado no verão de 2020 pela Bertrand Editora.

À agência Lusa, André Carrilho explicou que o prémio não é monetário, mas trará mais visibilidade ao seu trabalho e ao livro no mercado oriental.

"A menina com os olhos ocupados", com o qual André Carrilho ganhou o Prémio Nacional de Ilustração 2020, está editado em Espanha, Itália, Turquia, Coreia do Sul e Indonésia.

Na oitava edição dos prémios Hiii Illustration, André Carrilho recebeu ainda outros três prémios, mas na categoria editorial: Um prémio de júri com um ‘cartoon’ publicado no Diário de Notícias e dois prémios de mérito com uma capa para a revista municipal Lisboa e um ‘cartoon’ para a capa da revista New Statesman.

Segundo a lista de premiados divulgada pela organização, além de André Carrilho há outros três autores portugueses que receberam prémios de mérito.

Fatinha Ramos recebe um em editorial, por uma ilustração para o New York Times, e um em publicidade sobre uma campanha institucional de promoção da leitura na Flandres, Bélgica, onde a autora vive.

João Vaz de Carvalho recebeu um prémio de mérito em editorial com a obra "O dragão" e Sandra Sofia Santos um de mérito em livro infantil por causa das ilustrações para o livro "A aldeia verde e vermelha", escrito por Paulo Morais.

A esta oitava edição concorreram 3.899 trabalhos de ilustração, desenho e cartoon de mais de 60 países.

A competição Hiii Illustration é uma iniciativa da plataforma Hiii International Institute of Ideas, sediada na China.