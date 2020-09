O músico André Henriques, dos Linda Martini, inicia em outubro, em Fafe, uma série de seis concertos em Portugal de apresentação do álbum de estreia a solo, “Cajarana”, editado em março, foi hoje anunciado.

“Fafe, Vila Real, Gafanha da Nazaré, Ponte de Lima, Alcains e Lisboa são os locais que recebem ‘Cajarana’, o álbum de estreia de André Henriques. O concertos arrancam já em outubro e estendem-se até dezembro, e pelo meio o músico estará em residência artística em Ponte de Lima”, refere o agenciamento do músico num comunicado hoje divulgado.

Alguns destes concertos estiveram agendados para a primavera, mas tiveram de ser adiados devido à pandemia da COVID-19. André Henriques atua a 9 de outubro em Fafe, no Teatro Cinema de Fafe, a 10 de outubro em Vila Real, no Teatro de Vila Real, a 6 de novembro na Gafanha da Nazaré, na Fábrica das Ideias, a 14 de novembro em Ponte de Lima, no Teatro Diogo Bernardes, a 5 de dezembro em Alcains, no Centro Cultural, e a 10 de dezembro em Lisboa, no Capitólio.