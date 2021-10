O regresso do violinista holandês André Rieu a Portugal, está marcado para dezembro. O músico vai subir ao palco da Altice Arena, em Lisboa, nos dias 2, 3 e 4 de dezembro.

Nas redes sociais, a promotora Ritmos e Blues partilhou uma mensagem especial do artista para os fãs portugueses. "Queridos amigos de Portugal, a minha orquestra e eu estamos muito entusiasmados por finalmente estarmos de volta ao vosso belo país. Podemos finalmente dançar, cantar e desfrutar da música e da vida com 100% de capacidade", frisou André Rieu.

Em 2019, André Rieu deu duas séries de concertos na Altice Arena, num total de 13 espetáculos (sete em março e seis em novembro), a maioria com a lotação esgotada ou praticamente esgotada.

Em cada um dos concertos com lotação esgotada estiveram cerca de 12 mil espectadores.

Nos espetáculos, contou o músico em fevereiro de 2019 numa conferência de imprensa em Lisboa, o público pode contar, além da música, com “muito humor”. “Há muitas piadas”, partilhou em fevereiro, considerando que “não há humor suficiente no mundo, na vida”, e que “pode resolver-se tantos problemas com humor”.

André Rieu, violinista, maestro e fundador da Johann Strauss Orchestra, já vendeu ao longo da carreira “40 milhões de CD e DVD e os seus concertos ao vivo atraem mais do que 600 mil pessoas por ano”.