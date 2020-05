"Aqui", o novo single de André Viamonte, chegou esta sexta-feira, dia 29 de maio, aos serviços de streaming de música. O tema cantado em português é dedicado a todos aqueles "que se aguentaram firmemente".

"Não sabendo o que fazer para poder ajudar fiz o que considero que me é natural. O único recurso onde sinto que poderei criar alguma diferença e que me tem acompanhado sempre sem me desiludir - a música- que de facto poderá ser um elo de ligação entre todos como forma de apoio", conta André Viamonte.

O novo single do músico conta ainda com um videoclip. "Lancei um desafio nas redes sociais na construção de um vídeo que fosse de todos para todos nós. Foi impressionante e mágico a quantidade de vídeos que chegaram desde o Japão, ao Brasil a vários pontos do nosso país com a mesma mensagem de ternura e de união de que estamos todos 'Aqui'", recorda.

Veja aqui o videoclip.