A Bienal do Capão de Freamunde, que surgiu no seguimento dos 300 anos do Capão de Freamunde, vai decorrer nos dias 23, 24 e 25 de setembro, no centro urbano de Freamunde. A entrada é livre.

Promovida pela Junta de Freguesia de Freamunde e por várias associações locais, o evento "pretende fazer uma viagem cronológica pela História do Capão e da Cidade de Freamunde, recriando tradições e costumes".

A Cultura é uma das apostas fortes da primeira edição da Bienal do Capão de Freamunde - o programa inclui música, dança, teatro, animação de rua, pintura e escultura, a par de demonstração de ofícios, feira de animais, concentração de bicicletas pasteleiras e carros antigos, entre outras actividades.

A Garota Não, Ana Lua Caiano, Pé Na Terra e Aníbal Zola com Orquestra Juvenil da Associação Musical de Freamunde são alguns dos destaques.

PROGRAMA:

Dia 23 de Setembro - 6ª Feira

– Abertura– Grupo de Concertinas da Casa do Povo da Longra– Desfile de Ranchos Folclóricos do concelho de Paços de Ferreira + Grupo de Concertinas da Casa do Povo da Longra– Quadras Populares sobre o Capão - Teatro Infanto-Juvenil Pedaços de Nós– Concerto de A Garota Não– Bicimariofone por Boca de CãoHora do Capão pelo Grupo Teatral Freamundense– Concerto de Ana Lua Caiano– DJ set

Dia 24 de Setembro - Sábado

– Abertura do mercado da Bienal do Capão de Freamunde– Abertura da Praça de Iguarias– 23ª Concentração de Vespas por Vespa Clube de Freamunde– Jogos do Hélder (jogos tradicionais)– Oficina de Pinturas Capão de Freamunde– O Circo pelo Grupo Teatro Mala d’Arte– Marcha musical por Banda Musical de FreamundeDitos e Contos de “Yerma” por Grupo Teatral Freamundense– Concerto de Fumo Ninja– Mimo’s Dixie Band– Hora do Capão por Grupo Teatral Freamundense– O Circo por Grupo Teatro Mala d’Arte– Concerto de Luís Machado– Desfile de Ranchos Folclóricos do concelho de Paços de Ferreira– Quadras populares sobre o Capão – Teatro Infanto-Juvenil Pedaços de Nós– Os Piratas – Teatro Infanto-Juvenil Pedaços de Nós– Concerto de Aníbal Zola com Orquestra Juvenil da Associação Musical de Freamunde– O Circo por Grupo Teatro Mala d’Arte– Mimo’s Dixie Band– Concerto de Luís Machado– DJ set

10:00h – Abertura do mercado

12:00h - Abertura da Praça de Iguarias

14:30h – Jogos do Hélder (jogos tradicionais)

15:00h – Largada de pombos – Sociedade Columbófila de Freamunde

16:45h – O Reino Branco por Grupo Teatro Mala D’arte

17:00h – Charanga do Capão

17:30h – Hora do Capão por Grupo Teatral Freamundense

18:00h – Os Saltimbancos e a Pérola e do Barroco por Grupo Teatro Mala d’Arte

19:00h – Concerto Tuna Associação Musical de Freamunde

20:00h – Charanga do Capão

21:00h – Quadras populares sobre o Capão – Teatro Infanto-Juvenil Pedaços de Nós

21:15h – Concerto Pé Na Terra