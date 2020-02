"Animated Violence Mild" (2019), o quarto álbum de Blanck Mass, vai ser apresentado esta sexta-feira, 14 de fevereiro, no Understage do Teatro Rivoli, no Porto, e no sábado, 15 de fevereiro, no Musicbox, em Lisboa.

O disco, sucessor do registo homónimo (2011), "Dumb Flesh" (2015) e "World Eater" (2017), dá seguimento ao mergulho de Benjamin John Power na eletrónica experimental e industrial.

"As oito faixas que o compõem são o diário de um ano de trabalho mergulhado em aperfeiçoamento, auto-descoberta e luto. Foi este último que percorreu a sua cabeça no processo final de produzir o disco e resultou numa narrativa separada: o luto associado à perda pessoal de Powers mas também num sentido global, associado às perdas que nós humanos temos sofrido para o consumismo e como isso tem causado devastação", assinala a promotora em comunicado.

"Nesta versão pós-industrial e pós-iluminista de nós próprios, uma serpente de consumismo envolve-nos. Seduz-nos com a sua própria dentada enquanto traímos os nossos melhores instintos e o futuro do nosso mundo. Atiramo-nos para fora do nosso próprio jardim. Deixamo-nos envenenar até a um adormecimento fatal. Acredito que muitos de nós tenham permitido que o nosso instinto de sobrevivência seja devorado por esta serpente que criámos. Animated - porque trazida à vida pela espécie humana. Violent - porque insuperável e bem longe do nosso controlo. Mild - porque deliciosa", assinala o músico.

O concerto no Porto deverá arrancar às 23h00 e o de Lisboa está previsto para as 22h30. Os bilhetes custam 7 euros para a atuação na Invicta e 10 euros para a da capital.