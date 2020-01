Um dos nomes mais internacionais do funk está de volta a Portugal e, desta vez, em dose dupla. Anitta vai atuar a 28 de junho no Rock in Rio Lisboa, subindo ao norte 20 dias depois para uma atuação no MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, no dia 18 de julho.

A artista brasileira estreou-se em Portugal, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, em 2018. Para o regresso ao Rock in Rio Lisboa, Anitta promete "subir a parada" com "um espetáculo novo, maior e mais produzido para os fãs portugueses".

Vinte dias depois, a 18 de julho, a cantora estreia-se no norte do país, no MEO Marés Vivas, com "um espetáculo que se prevê ritmado e recheado de hits, dos mais antigos aos mais recentes".

Veja a entrevista de Anitta ao SAPO Mag no Rock in Rio Brasil 2019:

Depois de ter conquistado o Brasil com os discos "Bang" (2015), "Ritmo Perfeito" (2014) e "Anitta" (2013), em 2019 Anitta lançou um novo álbum, "Kisses" (álbum trilingue cantado em português, espanhol e inglês). No ano passado, a artista participou também no álbum "Madame X" (2019), de Madonna, e atuou na cerimónia da 20.ª edição dos Grammys Latinos.

Anitta venceu durante cinco anos consecutivos o prémio de Melhor Artista Brasileira nos MTV Europe Music Awards e é considerada uma das 15 artistas mais influentes do mundo pela Billboard.