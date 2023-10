O influenciador Juliano Floss foi o convidado desta semana do podcast "De Frente com Blogueirinha". Amigo de Anitta, o brasileiro recordou que esteve de férias com a cantora e a apresentadora quis saber quem é que pagou as despesas das viagens.

"Imagina: vais para a Croácia e chamas os teus amigos. Pagas tudo?", questionou Juliano Floss, explicando que o valor da viagem é divido pelo grupo e que não é Anitta que paga todas as despesas. "É muito caro para ela pagar [as férias] de todo mundo. Se ela pagar a todas as pessoas que chama, ela vai falir", gracejou.

"Todo mundo está na casa, por que ela iria pagar para todo mundo? Não faz sentido. Só porque ela é muito rica, ela tem de pagar tudo?", acrescentou o amigo da artista brasileira.

Na entrevista, Juliano Floss revelou que Anitta escolhe os restaurantes e que paga a sua parte. "Ela paga a parte dela, né?", rematou.