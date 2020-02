Essa partitura é considerada a única página sobrevivente de um projeto ambicioso, baseado na mitologia germânica, muito semelhante a uma obra inacabada de Wagner, que tem o mesmo nome.

A exposição, intitulada "O jovem Hitler - Anos de formação de um ditador. 1889-1914", abriu portas este sábado na Casa de História do Museu da Baixa Áustria em Sankt-Pölten e exibe até 9 de agosto uma série de objetos que pertenceram ou estão relacionados com Hitler, recolhidos por August Kubicek entre 1907 e 1920.

Kubicek manteve-os como lembranças da sua juventude antes de perceber a sua potencial importância histórica. Cartas, cartões postais escritos por Hitler, pinturas e esboços estão entre os objetos exibidos.

Nascido a 20 de abril de 1889 na cidade austríaca de Braunau-am-Inn, Hitler ignorava ter talentos artísticos muito menos desenvolvidos do que as suas ambições.

Além de mostrar a jornada pessoal de Hitler, a exposição explora a face oculta da Belle Époque, ou seja, o contexto político e social da Áustria no final do século XIX e início do século XX.