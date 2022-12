Anthony Hopkins não é só uma lenda do cinema, com uma carreira coroada pelos Óscares por "O Silêncio dos Inocentes" e "O Pai": também é uma grande estrela nas redes sociais.

Ao longo dos anos mais recentes, o ator tem deliciando os fãs com imagens das suas pinturas e vídeos virais a dançar de forma maníaca ao som de música de salsa, a tocar piano, a entreter o seu gato Niblo (falecido em setembro e também uma estrela) ou a estreia ao descobrir o TikTok.

O mais recente vídeo a causar sensação foi lançado no dia de Natal, onde se atira com visível gosto ao espírito da temporada festival, a dançar pela cozinha ao som de "Dance Me To The End Of Love", de Leonard Cohen, com um inconfundível sorriso travesso e um barrete de Pai Natal na cabeça.

"Nascido livre. Seja livre. Boas Festas”, escreveu aos fãs.