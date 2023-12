Em 2024, António Sala celebra 60 anos de carreira. Para festejar a data, o apresentador vai estrear a 14 de janeiro um espetáculo especial no Casino Estoril - Salão Preto e Prata.

"Será exactamente no dia do meu aniversário, domingo 14 de janeiro pelas 21h00. (...) Compre antes que esgote e venha celebrar o meu aniversário comigo. Eu não poderia ter melhor prenda de anos do que a sua presença", escreveu António Sala nas suas redes sociais.

O espetáculo contará com uma participação em vídeo de Marcelo Rebelo de Sousa. "Depois e ao longo do espetáculo vão surgindo belos momentos audiovisuais sobre António Sala, enquanto autor e compositor, músico, locutor e professor de comunicação. E estes surgem nas participações de ilustres personalidades como: Amália Rodrigues, António Lobo Antunes, Rui Nabeiro, Filipe La Féria, Artur Agostinho, José Jorge Letria, Mariza e Rui Veloso", explica o comunicado.

No final do ano, "António Sala O Comunicador - 60 Anos De Carreira" vai subir aos palcos dos Coliseus.