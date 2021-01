"Anyone" é o mais recente single de Justin Bieber. O cantor estreou o videoclip do tema no passado dia 31 de dezembro e apresenta-se pela primeira vez em dez anos sem tatuagens.

Para a gravação do vídeo, o canadiano 'escondeu' com maquilhagem todas as tatuagens. Na sua conta no Instagram, Justin Bieber explicou como 'apagou' todas as suas tatuagens - veja aqui o vídeo.

Veja o videoclip de "Anyone":