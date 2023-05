As informações sobre o estado de saúde do ator têm sido escassas desde problema de saúde a 11 de abril no estado da Geórgia, onde participava na rodagem de um filme para a Netflix.

Jamie Foxx está a fazer fisioterapia em Chicago, no estado de Illinois, que acolhe vários dos principais centros especializados de medicina física e reabilitação dos EUA, após uma "complicação médica" não especificada a 11 de abril que levou à sua hospitalização em Atlanta, na Geórgia, onde participava na rodagem de um filme para a Netflix ao lado de Cameron Diaz. O portal de notícias TMZ obteve fotografias das filhas do ator norte-americano de 55 anos e da sua ex-esposa a visitá-lo num centro de saúde não identificado, mas que é descrito como especializado na reabilitação de AVC, lesões cerebrais traumáticas, espinal medula e cancro. Uma fonte disse ao TMZ que o artista multifacetado vencedor do Óscar de Melhor Ator por "Ray" (2004) chegou no final de abril e está a "recuperar bem". As informações oficiais sobre o seu estado de saúde têm sido escassas: no final da semana, passada, a sua filha Corinne Foxx disse que tinha deixado o hospital há várias semanas e até estava a jogar 'pickleball', criticando as especulações da comunicação social. Numa publicação de 12 de abril, ela escrevera que o seu pai sofrera "uma complicação médica", mas, "devido à ação rápida e ao bom atendimento, já estava a recuperar". A emergência médica não ocorreu no 'set' de "Back in Action", o filme de ação da Netflix onde Foxx ainda tinha oito dias de trabalho pela frente: a rodagem foi concluída na semana a seguir sem Foxx. A 3 de maio, o próprio ator deixou a mensagem "Agradeço todo o amor. A sentir-me abençoado" nas redes sociais, acompanhado dos símbolos de mãos em oração, um coração e o emoji da raposa ["foxx"].