O EP, sem título, apresenta três canções que April Ivy compôs com os músicos Danny Wilkin e AZTX e gravou em Londres. "Can't Stop This Feeling" e "Temporary Love" já tinham sido reveladas nas últimas semanas e o EP fica agora completo com "Far from Home", disponibilizada esta sexta-feira nos serviços de streaming musicais.

“O EP revela uma nova April Ivy, senti que já não fazia sentido como estava antes, é uma questão de afinidades e a estrutura [profissional] mudou”, explicou.

April Ivy é o nome artístico de Mariana Gonçalves, 20 anos. Com 16 anos assinou um contrato internacional com a Universal Music France, numa altura em que tinha dois temas editados.

Um ano depois transitou para a Warner, pela qual saiu o álbum de estreia, que inclui o tema “Be OK”, o tema que soma mais de 2,6 milhões de visualizações no Youtube.

Agora diz-se uma artista independente, “a explorar outras vertentes da música pop” e a escrever canções para um novo álbum.

“Este verão vou ter poucos concertos por causa disto tudo que se está a passar [da pandemia da doença COVID-19] e vou trabalhar o mais possível em músicas futuras”, disse.