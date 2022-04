"No ano em que se assinala a primeira década do grupo, o trio quis deixar bem marcado o lugar onde quer estar. E é aqui que eles pretendem ter os seus pés, num lugar de constante metamorfose, onde cada disco é uma oportunidade para trazerem as suas experiências e ideologias para as palavras e as batidas que criam, onde a colaboração e aprendizagem são alicerces da sua evolução", assinala a promotora em comunicado.

O quinto longa-duração do trio luso-angolano, que chega depois de "Enza" (2019) e de vários concertos por todo o mundo, é "um álbum conciso e enérgico, um álbum alicerçado na electrónica e na herança do kuduro e do afro-centrismo que estão no ADN do projeto desde a sua génese".

Como é habitual nos discos dos Throes + The Shine, "Aqui" traz convidados: desta vez, são Preto Show (no single "Hey!") e Chullage (em "Chibatada"). Já Pedro Da Linha foi coprodutor de vários temas.

Além do disco, a banda também apresentou esta semana um vídeo-concerto centrado nas novas canções.