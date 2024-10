O quinto disco dos Jibóia foi editado a 4 de outubro e expande "as visões transglobais que já se tornaram uma marca da banda", descreve a promotora em comunicado.

O trio composto por Óscar Silva, Ricardo Martins e Mestre André gravou "Salar" em colaboração com Joana Guerra, Yaw Tembe, Ayoub ElAyady, Rui Carvalho, Pedro Augusto e Daiyen Jone.

O sucessor de "OOOO" (2018) será apresentado a 24 de outubro no B.Leza Clube, em Lisboa, e a 27 de outubro no espaço da Lovers & Lollypops, no Porto. Os bilhetes já estão à venda.

Jibóia começou como um projeto a solo e o primeiro disco ("JIBÓIA EP", 2013) "teve um propósito bastante conciso: registar o conceito que Óscar Silva queria explorar", assinala a promotora. No segundo ("Badlav", 2014), a ideia foi fixar esse conceito e expandi-lo à possibilidade vocal, convidando Ana Miró (Sequin), que empresta a voz aos temas. No terceiro disco ("Masala", 2016), foi explorada a vertente mais "analógica" desse conceito, tendo Óscar Silva composto a meias com o baterista Ricardo Martins e usado ritmos e percussões variadas. No quarto ("OOOO", 2018), a premissa foi juntar à bateria o saxofone e as eletrónicas de Mestre André, "fixando a parte mais exploratória do grupo, em temas mais compridos e demorados", sublinha ainda o comunicado.

"Salar" pode ser escutado digitalmente no Spotify ou no Bandcamp.