Os Arctic Monkeys preparam-se para lançar um novo álbum. O sétimo disco de estúdio da banda britânica, "The Car", chega no dia 21 de outubro, e vai contar com 10 novas canções compostas por Alex Turner e com produção de James Ford.

O sucessor de "Tranquility Base Hotel + Casino", de 2018, foi gravado em Butley Priory no Suffolk, nos RAK Studios de Londres e em La Frette, Paris. "'The Car’ encontra os Arctic Monkeys a correr livremente numa paisagem musical nova e pomposamente orquestrada, com alguma das performances vocais mais ricas e interessantes da carreira de Alex Turner", sublinha a agência do grupo em comunicado.

O disco vai contar com o single "'I Ain't Quite Where I Think I Am", que foi apresentado ao vivo esta terça-feira, dia 23, no festival Zurich Openair.

Antes do lançamento do novo álbum, os Arctic Monkeys regressam a Portugal para um concerto na edição de estreia do festival MEO Kalorama, no Parque da Bela Vista, em Lisboa. A banda sobe ao palco MEO do evento no dia 2 de setembro.

ALINHAMENTO DE "THE CAR":

‘There’d Better Be A Mirrorball’

‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’

‘Sculptures Of Anything Goes’

‘Jet Skis On The Moat’

‘Body Paint’

‘The Car’

‘Big Ideas’

‘Hello You’

‘Mr Schwartz’

‘Perfect Sense’