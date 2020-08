Ariana Grande vai mesmo juntar-se a Lady Gaga no palco dos MTV VMAs, transmitidos em direto pela MTV Portugal, no dia 30 de agosto, a partir da meia-noite. As duas artistas vão apresentar pela primeira vez a vivo o single "Rain On Me".

O tema está nomeado para sete prémios, incluindo Vídeo do Ano, Canção do Ano e Melhor Colaboração.

Miley Cyrus também é uma das mais recentes confirmações para a cerimónia dos MTV EMAs. "O momento promete ser especial com a apresentação do novo single da multipremiada artista. O tema 'Midnight Sky' foi divulgado na sexta-feira, dia 14 de agosto, e foi imediatamente aclamado pelos fãs e pela crítica global, que assim antecipam uma atuação que será, certamente, poderosa", frisa a MTV em comunicado.

A cerimónia da 37.ª edição do certame vai contar com atuações de The Weeknd, Roddy Ricch, Maluma, CNCO, Doja Cat, J Balvin e BTS. A apresentação ficará a cargo da atriz, cantora, apresentadora e ativista Keke Palmer.

MTV #VMAs 2020 na MTV Portugal

Transmissão em direto: 30 de agosto, a partir das 00:00

Repetições: