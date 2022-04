“O lançamento oficial da programação da 8.ª edição do Muscarium, festival de artes performativas, terá lugar no dia 26 de junho, com um concerto muito especial de Arooj Aftab, ao pôr-do-sol, num local secreto na maravilhosa serra de Sintra”, refere a companhia teatromosca, que organiza o festival, num comunicado hoje divulgado.

Em junho, Arooj Aftab, música paquistanesa radicada em Nova Iorque, irá também atuar no Rock in Rio Lisboa.

A organização do Muscarium recorda que Arooj Aftab, “mundialmente aclamada pela crítica, lançou o primeiro álbum em 2014 e, desde então, o seu nome tem sido presença assídua nas mais diversas listas de melhores álbuns e artistas musicais”.

Arooj Aftab “fez História ao ser a primeira artista paquistanesa a vencer um Grammy e, assim, cimentou a sua posição como uma das mais estimulantes artistas em ascensão”.

A música “Saans Lo” da artista integra a banda sonora de “Maridos”, peça do teatromosca estreada no final de 2021 e que estará novamente em cena entre 2 e 4 de junho no AMAS – Auditório Municipal António Silva, em Sintra, “além das apresentações previstas ainda para Coimbra, Faro e Pristina (Kosovo)”.

O espetáculo de Arooj Aftab, marcado para 26 de junho “em local a anunciar”, servirá para a teatromosca apresentar a programação detalhada da 8.ª edição do Muscarium, “que se espalhará por diversos locais do concelho de Sintra entre 29 de agosto e 25 de setembro”.

O festival irá apresentar-se este ano “com um formato renovado, assumindo-se, preferencialmente, como espaço de pesquisa, investigação e experimentação artística, privilegiando a criação contemporânea através da promoção de residências artística e continuando a abrir as portas para o diálogo entre artistas/coletivos e públicos”.

“Em 2022, serão quatro as artistas convidadas para desenvolverem os seus trabalhos em diferentes espaços do concelho de Sintra. Para além das residências que contarão com sessões abertas ao público, haverá também lugar a apresentação de espetáculos de teatro e dança e concertos”, lê-se no comunicado.

Os bilhetes para o concerto de Arooj Aftab “estarão disponíveis em breve nos locais habituais”.