A organização explica, em comunicado, que vai existir um “cruzamento entre literatura e música”, explorando a “cantiga como arma narrativa”, através de concertos de Os Perdedores (o “novo projeto de Manuel Fúria em lançamento nacional”) e da banda americana The Wants.

No evento, vai existir também uma “feira do disco” e formações sobre a “escrita de letras para canções” com o músico Gimba.

“Mas haverá mais cruzamentos - com o cinema e a televisão ou com o pujante universo das fanzines, numa era cada vez mais digital”, lê-se no comunicado.

Integrado no Arquipélago de Escritores, vai ser apresentada uma peça de teatro da companhia Cães do Mar, a partir do livro “Amores da Cadela Pura”, da autoria de Margarida Victória, a Marquesa de Jácome de Correia.

Fernando Pessoa vai ser uma “figura central” da edição deste ano, uma vez que vai ser abordada a estadia do poeta em Angra do Heroísmo (de onde era natural a sua mãe), quando tinha 13 anos.

“Depois de passar vários dias na cidade, Richard Zenith, autor de 'Pessoa: Uma Biografia', será entrevistado numa sessão em que falará do ainda pouco conhecido episódio dessa estadia açoriana e sobre várias dimensões de um autor mais do que multifacetado”, realça a organização.

No certame, vão existir conversas com Nuno Artur Silva, Isabela Figueiredo, José Carlos Barros, André Tecedeiro, Maria Brandão, Renato Filipe Cardoso e David Soares.

A obra do poeta Vasco Pereira da Costa, que cumpre 50 anos de vida literária, será “celebrada” a partir da edição do seu novo livro “Os Nós do Tempo”.

O Arquipélago de Escritores vai ainda promover a “valorização de Ponta Delgada e de Angra do Heroísmo, duas cidades naturalmente literárias”, através de “roteiros personalizados e da realização de sessões nos mais variados espaços como livrarias, bibliotecas, museus, cafés e bares”.