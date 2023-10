O Prémio FLAD de Desenho, no valor de 20.000 euros, é uma iniciativa da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) em parceria com a feira de arte contemporânea Drawing Room Lisboa, que termina este domingo.

Carla Filipe vence a edição deste ano por uma produção artística “notável pela unicidade, singularidade e largueza. (…) Uma obra de grande fôlego e consistência que se desdobra em alguns conceitos basilares do desenho: o grafismo a linha, a palavra, a imagem”, lê-se na nota de imprensa.

Para o júri, a prática de desenho de Carla Filipe “é verdadeiramente expansiva e pode considerar-se um marco contemporâneo do desenho em Portugal”.

Carla Filipe nasceu em 1973, em Vila Nova da Barquinha, estudou na Escola de Belas Artes do Porto, foi cofundadora dos espaços Salão Olímpico (2003-2005) e de O Projeto Apêndice (2006), ambos no Porto, foi bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian em Londres e fez residências artísticas na Bélgica, Estados Unidos e Áustria.

Este ano teve patente no Museu de Serralves, no Porto, a exposição “In my own language I am independente”, que abarcou 22 anos de trabalho multidisciplinar, com desenhos, instalações, cartolinas, esculturas, texto datilografado, colagens, pinturas e cartazes.

O júri desta edição do Prémio FLAD de Desenho integrou a artista Ângela Ferreira, a diretora do Drawing Room Lisboa, Mónica Álvarez Careaga, e Filipa Rocha Nunes, em representação da FLAD.

Os artistas Pedro Tropa e Maria Capelo foram os vencedores nas edições de 2021 e 2022 do Prémio FLAD de Desenho.

Ainda no âmbito da feira contemporânea Drawing Room Lisboa, na sexta-feira foram atribuídos os prémios Fundação Millennium bcp às artistas Gabriela Albergaria (2.500 euros) e Katarzyna Pacholik (1.600 euros) e às Galeria das Salgadeiras (1.200 euros).

Foram também anunciados o Prémio Aquisição Imprensa Nacional para os artistas Mafalda Santos e Rui Neiva e o Prémio Novo Talento Desenho – Viarco para Catalina Julve.

A 6.ª edição da Drawing Room Lisboa realiza-se até domingo e conta com a presença de 23 galerias nacionais e internacionais, representando mais de 65 artistas.