O ilustrador brasileiro Henrique Coser Moreira é o vencedor do 4.º Prémio Internacional de Serpa para Álbum Ilustrado com a obra “O primeiro dia… depois do fim da pandemia”, que será lançada em maio de 2022, foi hoje divulgado.

Segundo a Câmara de Serpa, no distrito de Beja, promotora do prémio em parceria com a Planeta Tangerina, Henrique Coser Moreira vai receber 4.000 euros e a obra será publicada em língua portuguesa por esta editora.

O júri decidiu atribuir a 4.ª edição do prémio a Henrique Coser Moreira porque a sua obra se distinguiu “pela simplicidade e pela delicadeza”, abordando o tema da pandemia de covid-19 “de uma forma poética, explorando e transformando o momento de sair de casa em algo único e mágico”.

Os três elementos do júri atribuíram também menções honrosas à portuguesa Inês Machado, pela obra “Mímica”, e à alemã Beatrice Dietel, pela obra “In diewelt hinaus”.

A entrega do prémio e das menções honrosas e o lançamento da obra “O primeiro dia… depois do fim da pandemia” estão previstos para maio de 2022, em Serpa.

A 4.ª edição do prémio contou com 162 projetos candidatados de autores de 20 países, nomeadamente Alemanha, Argentina, Áustria, Brasil, Canadá, Colômbia, Coreia do Sul, Escócia, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Luxemburgo, Macau, México, Noruega, Reino Unido, Itália, Portugal e Taiwan.

De acordo com o município, o júri “procurou livros que se destacassem pela originalidade, não só na narrativa, como nas ilustrações, pelo equilíbrio entre imagem e texto, pela força da história e pela capacidade de inovação”.

O prémio tem periodicidade bianual e foi lançado em 2015 para fomentar e desenvolver a qualidade literária e artística do álbum ilustrado e estimular a criação de novos projetos nesta área.

A obra vencedora da 1.ª edição do prémio, "Mana", da portuguesa Joana Estrela, foi editada pela Planeta Tangerina e está traduzida para chinês, francês, espanhol e coreano.

"The Endfixer", a obra vencedora da 2.ª edição, da italiana Noemi Vola, foi editada em português pela Planeta Tangerina com o título "Fim? Isto não acaba assim", e já tem edições previstas em catalão, espanhol, francês e coreano.

A obra vencedora da 3.ª edição, “Nham”, da espanhola Nuria Pocero Malaga, foi editada em português pela Planeta Tangerina, em abril de 2020.