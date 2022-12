A exposição “When Black is Burned”, de Marguerite Bornhauser, com Léa Dumayet, vai inaugurar no sábado, na Galeria Carlos Carvalho Arte Contemporânea, em Lisboa, onde ficará até março de 2023.

Trata-se da primeira exposição da artista em Portugal, e reúne fotografia e instalação, a par de “Do Ghosts Have Shadows”, uma nova série colaborativa, em coautoria com a escultora Léa Dumayet.

Nas obras sobre a escrita visual, Bornhauser apresenta uma ficção, através de um jogo de revelação e ocultação dado por misteriosas sombras, texturas ou elementos como contornos de plantas.

Marguerite Bornhauser nasceu em 1989, vive e trabalha em Paris, e o seu trabalho já foi exposto em França, no Reino Unido, nos Estados Unidos e, em 2020, recebeu o prémio Photo London x Nikon Emerging Photographer of the Year.