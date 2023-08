Nesta mostra, o artista apresenta um conjunto de trabalhos das séries "Folds of time" (2017-2023), com desenhos de traços finos em tinta-da-china sobre papel, que conduzem o olhar e o corpo do observador a conexões, e "So far" (2023), sobre as mesmas questões, realçadas pelo contraste da grafite com o azul do acrílico, segundo informação da galeria.

A série mais recente que dá título à exposição é "uma proposta de reflexão sobre o modo como [é encarado] o espaço e o tempo (ou o espaço/tempo) numa sociedade de imediatismos".

Nascido em Coimbra, em 1956, Nuno Cunha, que vive e trabalha em Castelo Branco, é um artista multidisciplinar que desenvolve obras em desenho sobre papel, acrílico sobre tela, fotografia, vídeo, escultura, instalação, ´performance/happening´, com cruzamentos entre os diversos meios de expressão.

Nuno Cunha é professor de Arte Contemporânea da Universidade Sénior Albicastrense (USALBI) desde 2018, cofundador do Grupo de Arte Contemporânea (GAC), e foi diretor da Galeria Uno, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.