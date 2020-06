As obras do artista combinam literatura e tradição homenageando, na maioria das vezes, figuras ilustres da história e cultura portuguesas. "Quem conhece o meu trabalho sabe que gosto de associar frases às minhas obras. Tenho trabalhos com frases do Fernando Pessoa, de Luís de Camões, do José Saramago, da Amália Rodrigues e muitos outras personalidades que marcaram uma geração ou uma época", disse o artista.

Questionado sobre a forma como surgiu a oportunidade de criar uma obra na Federação Internacional de Voleibol em Lausana, o artista limitou-se a dizer que "se trata de estar no sítio certo à hora certa".

Tinha "uma peça minha em Lausana, na loja de um amigo português que vende equipamentos e acessórios para motard's e, o Fábio Azevedo, o diretor-geral da FIVB, foi a essa loja. Quando viu a minha peça exposta nessa loja, pediu o meu contacto e acabou por me ligar semanas mais tarde para me propor uma visita à Federação", revela Telmo Guerra deixando transparecer o orgulho que sente pela obra que criou.

"Todas as obras que faço me marcam, mas aquilo que mais me marcou neste trabalho foi o lugar em que se encontra", reconheceu o Telmo, salientando que foi uma grande honra ter tido esse privilégio.

Segundo o artista, foram cerca de 9 a 12 horas de trabalho diário durante sete dias, em cima de um andaime, com um formão na mão, a esculpir, à mão, aquela que viria a ser a obra que veio dar "alma" à receção da Federação Internacional do Voleibol.

A obra impressa nas paredes da instituição que coordena as atividades de voleibol a nível internacional, representa uma mulher a jogar voleibol de praia, na posição de receção, seguindo-se da representação de uma equipa masculina de voleibol de praia, num ambiente rodeado de palmeiras e uma bancada com espetadores onde o artista deixou o toque português, gravando motivos de azulejaria portuguesa à volta da bancada.

"Fiquei maravilhado com o resultado. Esta obra veio trazer uma identidade ao nosso espaço, uma identificação clara do nosso desporto que não existia até então", comentou o diretor da Federação.

Na Suíça, os murais do artista podem ser vistos em Berna, Lucerna, Lausana, La Chaux-des-Fonds, Valangin, Dombresson, Neuchâtel e Yverdon, e as suas obras divulgadas através do seu blogue e páginas nas redes sociais.