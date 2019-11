O programa desta 11.ª edição, anunciado no sítio ´online´ da bienal de arte, vai incluir exposições, debates e performances em vários espaços da cidade - como a Tate Liverpool e a Victoria Gallery & Museum -, e terá como tema "The Stomach and the Port" (“O Estômago e o Porto", em tradução livre).

Os 50 artistas de todo o mundo foram convidados a apresentar trabalhos inspirados neste tema, e dentro do contexto de Liverpool, numa perspetiva de olhar para o corpo e para formas de conectar com o mundo.

Artistas portugueses da mesma geração e nascidos em Lisboa, André Romão e Pedro Neves Marques estão no grupo de criadores convidados, bem como os brasileiros Sonia Gomes (1948) e Jorge Menna Barreto (1970).