A Bee Keeper foi uma editora independente, de música alternativa, criada na década de 1990, em Lisboa, por Elsa Pires, que morreu em 2002. “Sempre movida pela estética ‘Do It Yourself’ [Faz tu mesmo, em português], ela dizia que não importava como as canções eram registadas, mas sim a sua essência. As obras que lançou conquistaram muitas pessoas também pelo toque pessoal e manual que tornava cada exemplar numa peça única”, recorda a editora Skud & Smarty Records em comunicado.

O álbum a ser editado no sábado, “Teenagers from outer space comeback”, “é uma sentida homenagem por todo o trabalho que a Elsa desenvolveu e um disco de uma família que não se reunia há muito tempo”.

A Bee Keeper editou, em cassete, vinil ou CD, bandas e artistas como Rollana Beat, Pinhead Society, More República Masónica, Gasoleene, Alien Picnic, Damage Fanclub, Radioactive Man, Plasticine, Jaguar, Tina & The Top Ten e Toast.

A Skud & Smarty Records desafiou algumas dessas bandas e artistas a criarem “temas inéditos, gravados em casa, da forma mais simples possível”.

Além de bandas e artistas portugueses, “os escoceses The Pastels e os norte-americanos Tullycraft, que pertenciam ao universo da Elsa, também aceitaram o convite e contribuíram para esta compilação especial, exclusivamente em vinil vermelho e limitada a 300 exemplares, em homenagem ao ‘Teenagers’ original, editado em 1996”.

O alinhamento inclui, entre outros, temas dos Gasoleene, Norton, Rafael Toral, João Paulo Feliciano, Juhx, Mariana Ricardo, Blister e Acid Flowers.

O disco é apresentado no sábado, a partir das 16:00, na loja Groovie Records, na zona dos Anjos, em Lisboa.

“Teenagers from outerspace comeback” está em pré-venda online em www.skudandsmarty.com e, a partir de sábado, estará à venda nas lojas Groovie Records, Louie Louie e Flur, em Lisboa, e Porto Calling, Louie Louie e Matéria Prima, no Porto.