Além dos vencedores de três Prémios Fundação Millennium bcp, no âmbito da parceria com a Drawing Room Lisboa, cuja 6.ª edição se realiza na Sociedade Nacional das Belas Artes em Lisboa, foi ainda galardoada Catalina Julve com o Prémio Viarco .

O Prémio Projeto Artístico Destacado, com um valor de 2.500 euros, foi entregue à artista portuguesa Gabriela Albergaria, representada pela Galeria Vera Cortês, que na feira apresentou uma exposição a solo com trabalhos onde "interpreta os jardins como construções elaboradas, sistemas de representação e mecanismos descritivos usados para representar o mundo natural".

A artista polaca Katarzyna Pacholik, representada pela Galeria Silvestre, recebeu o Prémio Aquisição Fundação Millennium bcp – Talento Emergente, de 1.600 euros, destinado a um autor com menos de 35 anos, sendo que a obra presente na feira da artista passa a fazer parte do acervo do Millennium bcp.

Por fim, o Prémio Projeto Curatorial Galeria, no valor de 1.200 euros, atribuído à proposta de presença curada de uma galeria participante na feira, pela criatividade na conceção do expositor, foi entregue à Galeria das Salgadeiras, sediada em Lisboa, um projeto concebido por Ana Matos, que reúne as obras dos artistas Rui Soares Costa e Rui Horta Pereira sob o conceito de labirinto.

O Prémio Aquisição Imprensa Nacional foi para os artistas Mafalda Santos, representada pela portuense Galeria Presença, e Rui Neiva, representado pela No-No Gallery, de Lisboa.

Por fim, o Prémio Novo Talento Desenho – Viarco, destinado a um artista presente na Drawing Room Lisboa, foi entregue à artista espanhola Catalina Julve, cujo trabalho está em exposição no Foco Ilhas Baleares, que tem curadoria de João Silvério.

A artista terá a oportunidade de realizar uma residência artística na Fábrica de Lápis Portuguesa, complementada com estadia na Oliva Creative Factory.

No sábado, será divulgado o Prémio FLAD de Desenho, da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, no valor de 20 mil euros, atribuído a um dos dez artistas finalistas selecionados.

Os dez finalistas da terceira edição do Prémio FLAD de Desenho são António Poppe, Carla Filipe, Cristina Lamas, Dayana Lucas, Hugo Canoilas, Joanna Latka, Manuel Caldeira, Marco Franco, Paulo Brighent e Pedro Valdez Cardoso, e foram selecionados entre 200 candidaturas.

Os artistas Pedro Tropa e Maria Capelo foram os vencedores nas edições de 2021 e 2022 do Prémio FLAD de Desenho.

A 6.ª edição da Drawing Room Lisboa realiza-se até domingo e conta com a presença de 23 galerias nacionais e internacionais, representando mais de 65 artistas.