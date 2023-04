Os atores Luís Lucas e Manuel Wiborg, do coletivo Artistas Unidos, estão no dia 25, pelas 11h00, na Igreja da Pena do Castelo de Leiria, onde vão ler dez poemas de poetas ucranianos da antologia “Quando a primavera chegar – 10 poemas de guerra”.

A antologia inclui poemas escritos nos primeiros meses após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a 24 de fevereiro de 2022, que circularam livremente como anexos de correio eletrónico em documentos compostos pela National Translation Month, organização internacional que fomenta a divulgação da tradução literária, e pelo projeto ucraniano independente de cultura e edição Chytomo, indica a Casa Fernando Pessoa, que disponibiliza a descarga eletrónica da obra. A escolha dos autores foi feita por Evgenia Lopata, editora e organizadora do Festival de Poesia Meridian Czernowitz, e os poemas foram traduzidos para português por dez poetas portugueses, com recurso a versões inglesas, acrescenta a Casa Fernando Pessoa. A tradução para português esteve a cargo de João Luís Barreto Guimarães, Jorge Sousa Braga, Matilde Campilho, Miguel Martins, Raquel Nobre Guerra, Regina Guimarães, Ricardo Marques, Rosalina Marshall, Tatiana Faia e Vasco Gato. Inserida no Festival Ronda Poética da Igreja da Pena – Castelo de Leiria, organizado pela autarquia, com a Leiria Cidade Criativa da Música/UNESCO e a Livraria Arquivo, a leitura de poemas é uma iniciativa dos Artistas Unidos promovida pela Casa Fernando Pessoa e a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação (EGEAC) de Lisboa. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram