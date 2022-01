De acordo com a promotora dos espetáculos, num comunicado hoje divulgado, os concertos inicialmente previstos para 2020, e adiados “devido à situação pandémica e preocupação com o bem estar das crianças e pais”, vão decorrer em 27 de março no Coliseu de Lisboa e 2 de abril no Coliseu do Porto.

“As Canções da Maria” é um projeto “de canções didático e um importante apoio em idade escolar”, que aborda disciplinas da História à Matemática.

O projeto conta com três álbuns, o mais recente dos quais, “Especial História de Portugal” foi editado em 2018.