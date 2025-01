Existe mais uma sala de espetáculos em Lisboa, chama-se Coliseu Club e abre as suas portas a 1 de março. Os primeiros nomes anunciados são de artistas nacionais.

Maria Ricardo Covões, administradora do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, confessou que já há algum tempo que se falava numa nova sala de espetáculos na cidade de Lisboa. Na última feira Womex, em Manchester, em outubro de 2024, o projeto foi apresentado pela primeira vez.

Nuno Barros, responsável pela programação da nova sala, explica que "a ideia foi aproveitar um espaço nobre do Coliseu para não só complementar os eventos da sala principal como para oferecer outro espaço a artistas emergentes e não só para apresentarem o seu trabalho no centro de Lisboa".

O novo espaço conta com uma ocupação que poderá variar de 200 lugares sentados até 800 com plateia em pé.

A partir de março, o Coliseu Club promete oferecer uma programação "eclética, nacional e internacional, muito focada nas novas bandas portuguesas mas não descurando projetos já cimentados".

A sala abre portas a 1 de março com os Humana Taranja. Dez dias depois, a 11 de março, sobe ao palco o fadista Duarte.

Para o dia 19 de abril está programado o Santo Antão Jazz Clube, uma iniciativa promovida pelo site Rimas e Batidas e que vai contar com os projetos Yakuza e Samalandra. No encerramento desta mesma noite, haverá um DJ Set do DJ Rui Miguel Abreu.