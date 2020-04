As atuações nos coliseus estavam previstas para março passado e foram agora reagendadas para 23 de maio, no Coliseu Ageas, no Porto, e para 30 de maio, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

O projeto didático-musical junta Maria Vasconcelos, Mathias, Mathilde e Manon, e visa compor canções sobre as disciplinas escolares, facilitando o processo de apreensão de conhecimentos, da História à Matemática.

Segundo a mesma fonte, “os bilhetes adquiridos mantêm-se válidos para a nova data”.