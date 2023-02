"As Divas da Aldeia", espetáculo de Ana Sampaio e Maia e Sérgio de Brito em coprodução Escola de Mulheres, vai estar em cena na Sala de Teatro do Clube Estefânia [espaço Escola de Mulheres], em Lisboa, de 23 de fevereiro a 5 de março.

"A partir do cruzamento dos conceitos de celebração e cerimónia, Ana Sampaio e Maia e Sérgio de Brito desenvolvem um espetáculo performático que tem por base a música como ligação entre vida e morte, casamento e divórcio, festa e monotonia. Ao longo do espetáculo a ambiência muda e a adaptabilidade é imposta no corpo dos intérpretes, que se moldam para poder animar este evento que está condenado desde o inicio", explica o comunicado.

Ao estilo de Bette Davis e Joan Crawford, as duas divas arqui-inimigas, são convidadas para animar um casamento. "Ao longo de todo o show, Sérgio será Sampas e Sampas será Sérgio numa tentativa desenfreada de saber quem é a verdadeira diva de uma aldeia chamada Portugal. Entre música, gritos, comédia e terror, uma cerimónia irá acontecer. Quem serão os convidados?", pode ler-se na sinopse do espetáculo.