O festival Laurus Nobilis, que tem a sexta edição marcada para os dias 21, 22 e 23 de julho do próximo ano, fechou hoje o cartaz, com destaque para a presença em Vila Nova de Famalicão dos suecos At The Gates.

Em setembro, a organização tinha anunciado que os norte-americanos Manowar seriam os cabeças de cartaz do evento de 2022, estando também já confirmados Lacuna Coil, Decapitated, Orphaned Land, Darktribe, Moonshade, Basalto, Jardim Letal, Vëlla, Grindead e Sonneillon BM. Em comunicado, a organização acrescentou hoje vários outros nomes como At The Gates, Hate, Counteractt e Benighted. Os passes para os três dias custam 84 euros, enquanto o valor diário é de 55 euros para dia 21 (quando atuam Manowar) e 40 euros para os dois seguintes.