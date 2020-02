Os Átoa estão de volta com um novo single. "Pensamento" foi lançado no passado domingo, dia 16 de fevereiro, e sucede ao tema "O Nosso Tempo", que conta com a participação de Valas.

Guilherme Alface, João Direitinho e Mário Monginho partilharam também o videoclip da nova canção. O vídeo conta com a participação das influencers Adri da Silva, Helena Coelho e Catarina Filipe.

"Muito obrigado à Adri Silva, à Catarina Filipe e à Helena Coelho por emprestarem a beleza e o talento à ideia que gravámos com o Pedro Esperança. Começa assim o nosso ano, e que seja mais um ano cheio de grandes momentos e de grandes canções com todos vocês ao nosso lado! Que esta seja mais uma música nossa a tornar-se numa música de todos nós", frisou a banda nas redes sociais.

Veja o vídeo: