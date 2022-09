O ator chinês Li Yifeng foi preso no domingo sob suspeita de aliciamento de prostitutas, avançou o canal público do país CCTV.

Citando a conta nas redes sociais da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Pequim, o jornal Global Times avançou que o ator de 35 anos foi preso e confessou o crime.

Também conhecido como Evan Li, a participação num concurso nacional de canções em 2007 lançou o percurso artístico, fazendo a seguir a transição para a representação.

Após o sucesso inicial em séries de TV como "Swords of Legends" (2014), "The Lost Tomb" (2015), "Noble Aspirations" (2016) e "Sparrow" (2016), tornou-se uma das grandes estrelas da indústria artística na China com o filme "Mr. Six" (2015) e a seguir com títulos como "My People My Homeland" e "Hi, Mom".

Sinal de prestígio, em 2021 interpretou o antigo líder do Partido Comunista Mao Tsetung em "The Pioneer" e participou num anúncio de serviço público a promover a segurança nacional.

Com a popularidade que o fez entrar na lista das personalidades célebres a partir de 2015 da Forbes China, Li Yifeng também se tornou muito cobiçado pelas marcas para publicidade: Prada, Sensodyne e RemyMartin anunciaram o fim da ligação com o ator nas últimas horas, sem revelar as razões.

Com mais de 60 milhões de seguidores nas redes sociais, o ator tinha-se queixado recentemente que os rumores lhe causavam danos emocionais e afetavam os seus negócios. As mensagens foram posteriormente apagadas, assim como os resultados de buscas relacionados com o tema, avançou a comunicação social estatal.

Preocupadas com a sua crescente influência, principalmente junto dos menores, e para reduzir o que chama de potencial de desordem social, as autoridades de Pequim têm aumentado o controlo sobre as celebridades por qualquer alegado mau comportamento e desativou milhares de contas de fãs por fomentarem uma cultura "caótica" e pouco saudável.

O número de horas dos jovens com videojogos também foi limitado e canções consideradas violentas, que incitem o ódio ou "ameacem a segurança nacional" foram proibidas em karaokes, assim como vários "reality shows".

A campanha para orquestrar um maior controlo sobre as indústrias culturais do país intensificou-se a partir da campanha de “prosperidade comum” do regime do presidente Xi Jinping lançada em agosto de 2021, depois de escândalos que culminaram com a detenção do ator Kris Wu, suspeito de violação, e a multa de 46 milhões de dólares aplicada à atriz Zheng Shuang por evasão fiscal.

Em setembro de 2021, a atriz chinesa Zhao Wei, uma das estrelas mais populares, bem pagas e premiadas graças a títulos como "Shaolin Soccer" (2001), "A Batalha de Red Cliff" (2008–2009), a saga "Painted Skin" (2008-2012) ou "Lost in Hong Kong" (2015), desapareceu na internet do seu país após alegadamente ter sido colocada numa lista negra de personalidades "mal comportadas".

Os seus filmes e programas de televisão deixaram de estar disponíveis nas plataformas de streaming, tal como as suas contas nas muito controladas redes sociais chinesas e a página de fãs.