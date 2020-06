Outra alegada violação, ocorrida em 2014, teria acontecido numa casa localizada na mesma área.

Facebook Ron Jeremy

O advogado de Jeremy, Stuart Goldfarb, disse à agência AFP que o seu cliente defenderá a inocência de todas as acusações, que chamou de "surpreendentes".

"Ele não é um violador", insistiu.

"Ron, ao longo dos anos, por quem ele é, tem sido praticamente amante de mais de quatro mil mulheres. E alegar que ele é um violador é... quero dizer, as mulheres atiram-se a ele", reforçou.

Jeremy é a mais recente figura de destaque na indústria do entretenimento a ser investigada por abuso sexual em Los Angeles desde que o movimento #MeToo começou em 2017.

No início do ano, os procuradores de Los Angeles no início apresentaram acusações contra o famoso produtor de Hollywood Harvey Weinstein.

Sentença de prisão perpétua

As alegadas vítimas tinham entre 25 e 46 anos. Um caso separado, de 2016, foi julgado como improcedente por falta de provas.

Se condenado, Jeremy, pode receber uma pena máxima de 90 anos a prisão perpétua.

O ator, cujo nome verdadeiro é Ronald Jeremy Hyatt, apareceu em filmes adultos famosos como "Garganta Profunda II" e "John Bobbitt Uncut".

A procuradoria determinou uma fiança de 6,6 milhões de dólares. A sua primeira audiência presencial foi na tarde de terça-feira, onde ouviu formalmente as acusações.

A audiência em que será oficialmente acusado foi adiada para sexta-feira.

O ex-agente de Jeremy, Dante Rusciolelli, disse à AFP esta terça que deixaria de representar o ator pornográfico após as acusações serem retiradas, garantindo que a sua empresa "até ao momento não recebeu nenhuma prova de inocência [de Jeremy]".

A procuradoria investiga cerca de 20 homens da indústria do entretenimento, no âmbito de uma força especializada criada como resultado do #MeToo.

Harvey Weinstein, condenado em Nova Iorque a 23 anos de prisão por violação, foi acusado separadamente de agredir sexualmente mais três mulheres em Los Angeles.

O produtor de "Atomic Blonde", David Guillod, foi acusado na segunda-feira de violação, agressão sexual e sequestro de quatro mulheres na Califórnia, num caso em que autoridades de Los Angeles e Santa Barbara, nas proximidades, cooperaram.

Guillod declarou-se inocente esta terça-feira e preparava-se para pagar um milhão de dólares de fiança para ser libertado, disse à AFP o advogado do produtor, Philip Cohen.